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Украина может быстро создать ядерное оружие для ударов по России

Украина может быстро создать ядерное оружие для ударов по России

Страна отказалась от него после распада СССР, подписав меморандум.Украина может создать ядерное оружие в ближайшие недели для применения против России.

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