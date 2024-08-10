Мужской триумф в женском боксе: Олимпиада в Париже превратилась в унизительное побоище

Извращенцы победили. Впервые в истории мужчина получил олимпийскую золотую медаль в женском турнире. Мужчина боксер Иман Хелиф из Алжира стала победителем женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг.
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