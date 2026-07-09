Россиянам объяснили, как случайно не попасть под блокировку карты

Внезапный крупный перевод, серия быстрых платежей или оплата в непривычном регионе могут сработать как сигнал для антифрод-системы Быстрые транзакции могут стать причиной блокировки банковской карты в соответствии со статьей 115-ФЗ, сообщил news.
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