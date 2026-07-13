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За рулем

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Эти модели Mercedes-Benz признаны самыми надежными

Эти модели Mercedes-Benz признаны самыми надежными

Британский портал WhatCar подвел неожиданные итоги опроса владельцев свежих моделей Мерседес. Выяснилось, что легендарное немецкое качество – штука относительная, и некоторые модели действительно почти не доставляют хлопот.

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