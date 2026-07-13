Эти модели Mercedes-Benz признаны самыми надежными

Британский портал WhatCar подвел неожиданные итоги опроса владельцев свежих моделей Мерседес. Выяснилось, что легендарное немецкое качество – штука относительная, и некоторые модели действительно почти не доставляют хлопот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии