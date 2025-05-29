Маск заявил, что его срок на позиции специального госслужащего завершается

Миссия DOGE, по его словам, со временем будет только укрепляться Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов Илон Маск сообщил, что его запланированный срок на позиции специального государственного служащего завершается.
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