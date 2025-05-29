НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Кошки часто лазят по деревьям, и зависают там на некоторое время... Но вы видели хоть раз скелет кошки на дереве? Нет...В Петербурге спас...
  • Владимир Петров
    Какое такое "злоупотребление должностными полномочиями"? Деяния таких "правоохранителей" давно уже пора квалифицирова...В Ленобласти сотр...
  • Evgeni Velesik
    И что с того, что она вышла замуж?Анастасия Ивлеева...

Маск заявил, что его срок на позиции специального госслужащего завершается

Маск заявил, что его срок на позиции специального госслужащего завершается

Миссия DOGE, по его словам, со временем будет только укрепляться Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов Илон Маск сообщил, что его запланированный срок на позиции специального государственного служащего завершается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх