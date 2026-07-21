В Соцфонде заявили о новом правиле единого пособия при уходе за инвалидом

С 21 июля уход за инвалидом I группы, гражданином старше 80 лет или пожилым человеком стал считаться уважительной причиной для отсутствия официального дохода при получении единого пособия, но только в том случае, если ухаживающим является близкий родственник.
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