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Газета.ру

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В Соцфонде заявили о новом правиле единого пособия при уходе за инвалидом

В Соцфонде заявили о новом правиле единого пособия при уходе за инвалидом

С 21 июля уход за инвалидом I группы, гражданином старше 80 лет или пожилым человеком стал считаться уважительной причиной для отсутствия официального дохода при получении единого пособия, но только в том случае, если ухаживающим является близкий родственник.

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