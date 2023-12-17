Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Состояние экологии в Китае уже много лет является огромной проблемой. Крупные города зачастую неделями затянуты пеленой густого смога, жители вынуждены носить защитные маски или вовсе не выходить на улицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии