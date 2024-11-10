Управляющую компанию в Брянске оштрафуют за отсутствие «Укрытия»

В Государственную жилищную инспекцию Брянской области (ГЖИ) поступило постановление от прокуратуры Советского района Брянска о возбуждении административного дела против должностного лица управляющей компании.
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