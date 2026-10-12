Неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку в Красноярске: что известно о случившемся

В Красноярске неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку. Об этом сообщил источник 5-TV.ru. Согласно информации, в полицию обратилась мать девочки, которая рассказала о нападении на свою дочь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым