На чешской фабрике: Минобороны РФ заявило об уничтожении на 40 процентов HIMARS больше, чем поставлено ВСУ, так как мы шьём надувные макеты

Для украинских вооружённых сил на Западе начали изготовление надувных макетов военной техники. Если ранее в Киеве пытались высмеивать использование надувных «танков, РСЗО и ЗРК» российской армией, то теперь сами пришли к выводу об эффективности таких средств для введения в заблуждение разведки.