Китай и Камбоджа договорились о развитии военного сотрудничества

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Министр обороны КНР Дун Цзюнь в понедельник в Пекине провел встречу с заместителем главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующим сухопутными войсками Мао Сопханом, в ходе которой стороны пообещали и дальше развивать военное сотрудничество.