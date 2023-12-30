15 смс-переписок, которые полны сарказма и иронии

Говорят, сарказм - признак ума. Но еще что точно, так это признак наличия чувства юмора. Уж не знаю, как этот сарказм восприняла "принимающая сторона" в этих переписках, но то, что со стороны это кажется смешным - наверняка.
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