Смейся до слёз
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смейся до слёз

327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Шумаков
    Нужно когда выдают свидетельство о рождении надо указывать тест ДНК, чтобы отцу было спокойно, и маме чтобы потом не ...Муж уверен, что р...
  • Килатив ФФФФФФФ
    Вот еда, вот прямо таки задело...15 смешных перепи...
  • Людмила Абрамова
    пусть у себя дома празднует с тремя детьми!Девушке не разреш...

15 смс-переписок, которые полны сарказма и иронии

15 смс-переписок, которые полны сарказма и иронии

Говорят, сарказм - признак ума. Но еще что точно, так это признак наличия чувства юмора. Уж не знаю, как этот сарказм восприняла "принимающая сторона" в этих переписках, но то, что со стороны это кажется смешным - наверняка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх