Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Построенный по серийным технологиям пассажирский лайнер МС-21-310 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии