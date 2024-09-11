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Педагог Подсухина дала советы участникам дополнительного периода ЕГЭ

Педагог Подсухина дала советы участникам дополнительного периода ЕГЭ

Педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина в беседе с RT напомнила ученикам, которые участвуют в сдаче ЕГЭ в сентябре, о необходимости помнить про режим в период подготовки.

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