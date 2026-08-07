СК возбудил уголовное дело против журналистки Катерины Гордеевой*

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Катерины Гордеевой*. Ее подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
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