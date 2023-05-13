Бастрыкин поручил проверить обстоятельства произошедшего с актрисой в Петербурге

В отношении женщины могло быть совершено преступление. Председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по происшествию с обнаруженной в Петербурге актрисой, сообщает пресс-служба СК.
В отношении женщины могло быть совершено преступление. Председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад по происшествию с обнаруженной в Петербурге актрисой, сообщает пресс-служба СК.
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