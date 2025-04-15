В США требуют от Цукерберга продать Instagram* и WhatsApp**

Федеральная торговая комиссия США (FTC) требует от владельца компании Meta*** (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга продать соцсеть Instagram (запрещена в РФ) и мессенджер WhatsApp (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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