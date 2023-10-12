ВС РФ вклинились в оборону ВСУ на глубину до 600 метров под Донецком

РИАМО - 12 окт. Российские силы сумели пробить украинскую оборону на донецком направлении в районе Клещеевки и вклиниться на глубину от 300 до 600 метров, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в беседе с РИА Новости.