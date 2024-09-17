Дмитрий Быков* продолжает свою антирусскую деятельность из-за границы. Актриса Яна Поплавская назвала диагноз писателя, который предал Родину.
НАБРОСИЛСЯ НА ВРАЧЕЙ: ПОПЛАВСКАЯ НАЗВАЛА ДИАГНОЗ СБЕЖАВШЕГО ИЗ РОССИИ ДМИТРИЯ БЫКОВА*
Комментарии
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Людмила Иванова
Таких, к сожалению, оказалось очень много. Больше, чем можно было предполагать. Иуды!
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10 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Он же какой-то зильбертруд-???Дмитрий Быков (при рождении фамилия зильбертруд) родился 20 декабря 1967 года в Москве. Поменял сволочь??? Нехрен русскую фамилию чернить . Урод. Жирный такой стал обрюзгшая мразь.
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10 час.
лл
лина любимцева
Этим "быковым" продавать Христа не впервой.
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9 час.
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