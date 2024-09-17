Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Хрущев мелко плавает...А Дмитрий и повелитель времени и поднял МВД на небывалую высоту-полицейских. Последнее конечно...Дмитрию Медведеву...
  • Владимир Соловьев
    "Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия. Ещё одно дело генералов". А ВОТ ДРУГОЕ ЗАЯВЛЕН...Наверх ушли краси...
  • Татьяна Курочкина
    Сарказм конечно от трагического чувства НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ‼️‼️‼️НО надо же нам объединяться же как-то ,НАДО ЖЕ ОТПОР Б..."Странно, что дев...

НАБРОСИЛСЯ НА ВРАЧЕЙ: ПОПЛАВСКАЯ НАЗВАЛА ДИАГНОЗ СБЕЖАВШЕГО ИЗ РОССИИ ДМИТРИЯ БЫКОВА*

НАБРОСИЛСЯ НА ВРАЧЕЙ: ПОПЛАВСКАЯ НАЗВАЛА ДИАГНОЗ СБЕЖАВШЕГО ИЗ РОССИИ ДМИТРИЯ БЫКОВА*

Дмитрий Быков* продолжает свою антирусскую деятельность из-за границы. Актриса Яна Поплавская назвала диагноз писателя, который предал Родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Иванова
Таких, к сожалению, оказалось очень много. Больше, чем можно было предполагать. Иуды!
Ответить
10 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Он же какой-то зильбертруд-???Дмитрий Быков (при рождении фамилия зильбертруд) родился 20 декабря 1967 года в Москве.  Поменял сволочь??? Нехрен русскую фамилию чернить . Урод. Жирный такой стал обрюзгшая мразь.
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
Этим &quot;быковым&quot; продавать Христа не впервой.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх