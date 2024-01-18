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Белорусский КГБ задержал двух агентов СБУ

Белорусский КГБ задержал двух агентов СБУ

Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в четверг, 18 января, заявил, что на территории республики были задержаны два агента СБУ, которые переправляли через границу оружие, взрывчатку и беспилотники, организовывая схроны в лесу, – сообщают белорусские СМИ.

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