Театр абсурда
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Театр абсурда

8 881 подписчик

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  • Mikhail Stepanov
    Кастрировать этого чурбана и выслать вместе с выродками назад в кишлак!Русские быстро на...
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Русские быстро нашли и поставили на место иностранного специалиста, который довел учителя до инсульта при всем классе

Русские быстро нашли и поставили на место иностранного специалиста, который довел учителя до инсульта при всем классе

Avia.pro - СМИ На фоне стремительно развивающихся событий в Челябинске, в школе №71 произошел инцидент, который потряс весь педагогический состав и учеников.

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Комментарии
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radiofree
Ваши слова,кой-кому в уши,но воз и ныне там.
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4 час.
Светлана Ефименко
НАМ РОССИЯНАМ ,КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ С &quot;ЦЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ &quot; НЕ КОГДА НЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ! ТО В ДУРЕ- ДУМЕ ВЫДУМЫВАЮТ ЗАКОНЫ ПРОТИВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ,А АЗИАТОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ И ВСЕ ПРАВА ИМ ДАЮТ И ПО СОЦ ПАКЕТАМ И ПО ПОЛУЧЕНИЮ МАТ КАПИТАЛА, В САДАХ И В ШКОЛАХ ИМ БОЛЬШЕ ПРИВИЛЕГИЙ ЧЕМ КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ! ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ПЕРЕБОР!ДУМУ РАЗОГНАТЬ И ЧЕМ БЫСТРЕЙ ТЕМ ЛУЧШЕ ОНИ ВСЕ РАВНО ЕСЛИ МЯГКО ВЫРАЗИТЬСЯ НЕ РАБОТАЮ А СПЯТ НА ЗАСИДАНИЯХ НА НАРОД ОНИ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ! А ЭТО ВООБЩЕ БЕСПРЕДЕЛ РАЗБОРКИ УСТРАИВАЮТ С УЧИТЕЛЕМ!КАКОЙ ТО СОПЛЯК УГРОЖАЕТ СО СВОИМПРИДУРКОМ ПАПАШЕЙ КОМУ УЧИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ УЧИТ ЭТОГО НЕДОНОСКА! НЕ НРАВИТЬСЯ В ПЛАТНУЮ ШКОЛУ ИЛИ БАУЛ, ВОКЗАЛ,АУЛ ДОМОЙ ТАМ ПУСТЬ УСТРАИВАЮТ С УЧИТЕЛЯМИ РАЗБОРКИ ИЛИ СО СТАРЕЙШИНАМИ! ОНИ БЫСТРЕНЬКО С НИХ ШУРУ СПУСТЯТ БЕЗ НАРКОЗА!
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4 час.
MS
Mikhail Stepanov
Кастрировать этого чурбана и выслать вместе с выродками назад в кишлак!
Ответить
2 час.

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