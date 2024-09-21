Русские быстро нашли и поставили на место иностранного специалиста, который довел учителя до инсульта при всем классе

Светлана Ефименко

НАМ РОССИЯНАМ ,КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ С "ЦЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ " НЕ КОГДА НЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ! ТО В ДУРЕ- ДУМЕ ВЫДУМЫВАЮТ ЗАКОНЫ ПРОТИВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ,А АЗИАТОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ И ВСЕ ПРАВА ИМ ДАЮТ И ПО СОЦ ПАКЕТАМ И ПО ПОЛУЧЕНИЮ МАТ КАПИТАЛА, В САДАХ И В ШКОЛАХ ИМ БОЛЬШЕ ПРИВИЛЕГИЙ ЧЕМ КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ! ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ПЕРЕБОР!ДУМУ РАЗОГНАТЬ И ЧЕМ БЫСТРЕЙ ТЕМ ЛУЧШЕ ОНИ ВСЕ РАВНО ЕСЛИ МЯГКО ВЫРАЗИТЬСЯ НЕ РАБОТАЮ А СПЯТ НА ЗАСИДАНИЯХ НА НАРОД ОНИ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ! А ЭТО ВООБЩЕ БЕСПРЕДЕЛ РАЗБОРКИ УСТРАИВАЮТ С УЧИТЕЛЕМ!КАКОЙ ТО СОПЛЯК УГРОЖАЕТ СО СВОИМПРИДУРКОМ ПАПАШЕЙ КОМУ УЧИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ УЧИТ ЭТОГО НЕДОНОСКА! НЕ НРАВИТЬСЯ В ПЛАТНУЮ ШКОЛУ ИЛИ БАУЛ, ВОКЗАЛ,АУЛ ДОМОЙ ТАМ ПУСТЬ УСТРАИВАЮТ С УЧИТЕЛЯМИ РАЗБОРКИ ИЛИ СО СТАРЕЙШИНАМИ! ОНИ БЫСТРЕНЬКО С НИХ ШУРУ СПУСТЯТ БЕЗ НАРКОЗА!