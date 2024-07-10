Почему все армяне вызывают негатив: разбираем предрассудки

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татьяна неструева

статью писала русофобка . армянка . Кого она пытается обмануть . одна фраза . феноменальная нация . . и зачем эта статейка . ни кому в России ее мнение не интересно . их миллионы живут на русской земле и мы имеет о них представление .