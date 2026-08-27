Политик Мамыкин: новый пакет санкций против РФ указывает на бессилие ЕС

Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал анонсированный верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас новый пакет санкций против России.
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