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Газета.ру

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Политик Мамыкин: новый пакет санкций против РФ указывает на бессилие ЕС

Политик Мамыкин: новый пакет санкций против РФ указывает на бессилие ЕС

Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал анонсированный верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас новый пакет санкций против России.

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