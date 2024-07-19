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Под Горловкой продвижение ВС РФ затормозилось, зато на юге наблюдается существенный прорыв

Под Горловкой продвижение ВС РФ затормозилось, зато на юге наблюдается существенный прорыв

Уходящая неделя характеризовалась воздушными ударами ВКС России по Липцам, Малым Проходам, Старице (Харьковщина); Александрополю, Архангельскому, Водяному, Димитрову-Мирнограду, Доброполью, Екатериновке, Желанному (Донетчина); Гуляйполю, Лобкову, Ровнополю, Каменскому, Пятихаткам (Запорожье); Александровке, Белозёрке (Херсонщина).

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Комментарии
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Геннадий Сытник
В районе Горловки и не было продвижения.
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