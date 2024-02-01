В Одессе умер звезда сериала "Ликвидация" Анатолий Дриженко

На 83-м году жизни скончался известный советский и украинский артист.О смерти народного артиста Украины Анатолия Дриженко накануне сообщил Одесский академический музыкально-драматический театр, назвав того в некрологе: мудрым, энергичным и искренним человеком, всегда бывшим душой любой компании.
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