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В Одессе умер звезда сериала "Ликвидация" Анатолий Дриженко

В Одессе умер звезда сериала "Ликвидация" Анатолий Дриженко

На 83-м году жизни скончался известный советский и украинский артист.О смерти народного артиста Украины Анатолия Дриженко накануне сообщил Одесский академический музыкально-драматический театр, назвав того в некрологе: мудрым, энергичным и искренним человеком, всегда бывшим душой любой компании.

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