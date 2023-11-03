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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Главного управления МВД России по Самарской области организовали экскурсию для школьников

Сотрудники полиции Главного управления МВД России по Самарской области организовали экскурсию для школьников

В рамках патриотического воспитания молодежи сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, экскурсии и встречи направленные на формирование правовой культуры и ориентирование в выборе профессии.

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