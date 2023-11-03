Сотрудники полиции Главного управления МВД России по Самарской области организовали экскурсию для школьников

В рамках патриотического воспитания молодежи сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, экскурсии и встречи направленные на формирование правовой культуры и ориентирование в выборе профессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии