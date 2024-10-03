Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Валерий Кривошеев
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Современная "дама с собачкой": женщина выгуливает ребёнка как собаку и в костюме пса

Современная "дама с собачкой": женщина выгуливает ребёнка как собаку и в костюме пса

Владимир Маслов   Пока российские "востоковеды", которые до недавнего времени не могли найти на карте Ливан и Палестину, бурно обсуждают события на Ближнем Востоке, у них дома в России продолжают появляться примеры деградации и катастрофического упадка культуры.

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