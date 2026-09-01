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Царьград

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СК России открыл дело о покушении на убийство и захват в Южно-Сахалинске

СК России открыл дело о покушении на убийство и захват в Южно-Сахалинске

1 сентября в Южно-Сахалинске мужчина захватил 44-летнюю женщину в заложники, угрожая оружием. Полиция задержала 47-летнего преступника и возбудила уголовное дело за покушение на убийство и незаконное удержание.

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