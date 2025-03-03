Овечкин посетил вечер памяти, посвящённый жертвам авиакатастрофы в Вашингтоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в вечере памяти Legacy on Ice. Как сообщает пресс-служба клуба НХЛ, несколько игроков команды, включая Овечкина, встретились с семьями пострадавших и поблагодарили сотрудников специальных служб спасения.
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