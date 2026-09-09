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stroim21

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Личный опыт: почему я отказалась от бетонных дорожек и перешла на модульные покрытия для сада

Личный опыт: почему я отказалась от бетонных дорожек и перешла на модульные покрытия для сада

Каждую весну я смотрела на свой участок с лёгким чувством досады. Дорожки, которые ещё осенью выглядели аккуратно, к апрелю покрывались сеткой трещин, а местами бетон и вовсе крошился, обнажая неровные края.

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