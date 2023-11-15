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Пять интересных соусов на любой вкус

Пять интересных соусов на любой вкус

Рецепты соусов для любых блюд. Конечно! Вот пять различных рецептов вкусных соусов, которые вы можете приготовить в домашних условиях: Соус Песто: — 2 столовые ложки кедровых орехов — 2 чеснока зубчика — 2 чашки свежей базиликовой зелени — 1/2 чашки оливкового масла — 1/2 чашки тертого пармезана — Соль и перец по вкусу Инструкции: — […].

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