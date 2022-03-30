В Кузбассе уклонист от армии потребовал от государства миллион долларов

В Кузбассе суд вынес приговор 23-летниему жителю Мариинска за уклонение от призыва в армию. Молодой человек больше двух лет скрывался от правосудия и даже заявлял, что государство будет должно ему миллион долларов, если не прекратит уголовное дело.