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В Кузбассе уклонист от армии потребовал от государства миллион долларов

В Кузбассе уклонист от армии потребовал от государства миллион долларов

В Кузбассе суд вынес приговор 23-летниему жителю Мариинска за уклонение от призыва в армию. Молодой человек больше двух лет скрывался от правосудия и даже заявлял, что государство будет должно ему миллион долларов, если не прекратит уголовное дело.

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