С 3 по 5 августа в Могилеве пройдут профилактические мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.

С 3 по 5 августа в Могилеве, а также на территории Бобруйского, Быховского, Горецкого, Климовичского, Костюковичского, Могилевского и Осиповичского районов области пройдут специальные профилактические мероприятия ´Фильтр´ и ´Паутина´.
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