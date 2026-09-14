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Царьград

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Минобороны РФ показало удар по компании "Киевстар" в Киеве

Минобороны РФ показало удар по компании "Киевстар" в Киеве

Минобороны РФ представило видео, на котором показан высокоточный удар расчетов беспилотников "Варяг" по зданию компании "Киевстар" в Киеве.

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