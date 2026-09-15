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Царьград

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Победители шоу «Мастер игры» разделили 9 млн рублей на троих

Победители шоу «Мастер игры» разделили 9 млн рублей на троих

В субботу финал шоу «Мастер игры» на ТНТ завершился победой Михаила Терехина и Бориса Дергачева, которые вместе с рэпером T-Killah, вошедшим в финальную тройку, поделили 9 млн рублей.

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