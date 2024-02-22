Медведчук заявил о смене власти на Украине в 2014 году преступным путем

Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году сменилась преступным путем Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что власть в республике в 2014 году сменилась преступным путем, передает РИА Новости.
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