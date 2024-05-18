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Чемпионат Испании. «Алавес» против «Хетафе», «Реал», «Жирона» и «Барселона» проведут свои матчи в воскресенье

Чемпионат Испании. «Алавес» против «Хетафе», «Реал», «Жирона» и «Барселона» проведут свои матчи в воскресенье

Остальные матчи тура пройдут в воскресенье и начнутся в одно время. «Барселона» примет «Райо Вальекано», «Атлетико» – «Осасуну», «Жирона» проведет гостевой матч с «Валенсией», «Реал» – с «Вильярреалом».

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