5 Родовая книга

Искаженное представление истории Он взял раскрытую книгу, почему-то левой рукой, некоторое время молча смотрел на печатный текст, потом начал читать: "Древнейшие люди жили в жарких странах, где не было морозов и холодных зим.
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