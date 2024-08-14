Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой нашей Солнечной системы, теперь классифицируется как карликовая планета.
Плутон
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Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой нашей Солнечной системы, теперь классифицируется как карликовая планета.
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