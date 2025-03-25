Организатору скандального ЭКОприюта в Астрахани Невлюдову вынесли приговор

Вместе с экс-депутатом наказание озвучено руководителю приюта и ветеринарному врачу. В деле о скандальном астраханском ЭКОприюте, в котором из-за жестокого обращения с животными погибло не менее 331 собаки, поставлена точка: Ленинский суд вынес обвинительный приговор.