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Макс Ферстаппен: «В отставании в 0,5 секунды нет ничего шокирующего»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бельгии , отметив, что отставание в полсекунды от лучшего результата во второй практике отражает текущее положение команды.

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