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Стефен Карри и Руди Гобер – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 18 апреля

Стефен Карри и Руди Гобер – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 18 апреля

НБА представила подборку лучших моментов трех матчей плей-офф, которые состоялись 18 апреля. Топ-10 возглавили Стефен Карри («Голден Стэйт») и Руди Гобер («Юта»).

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