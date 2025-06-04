В Петербурге представили книгу о поэтическом даре Иосифа Бродского

Презентация состоялась в Музее Анны Ахматовой Истоки поэтического дара Иосифа Бродского, а также малоизвестные страницы его биографии стали главными темами книги близкого родственника поэта и исследователя его творчества Михаила Кельмовича.
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