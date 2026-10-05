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Мэр Краснодара досрочно ушёл в отставку

Мэр Краснодара досрочно ушёл в отставку

Глава Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил с себя полномочия. Решение принято на заседании городской думы, сообщила администрация Кубани.

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