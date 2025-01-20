Тренер хоккейной школы заявил, что сын Сергея Федорова на льду выглядит сильнее отца

Старший тренер хоккейной школы «Динамо-2015» Алексей Калинцев заявил, что сын трехкратного обладателя Кубка Стэнли и чемпиона мира, одного из сильнейших в истории Национальной хоккейной лиги российских игроков Сергея Федорова Виктор на льду по своему характеру выглядит сильнее отца.
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