Экс-доктор из Руанды приговорен к 24 годам за участие в геноциде народа тутси

commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0) Суд во Франции приговорил экс-врача из Руанды Состена Муньеману к 24 годам тюрьмы за участие в геноциде народа тутси в 1994 году, об этом сообщает агентство France-Presse.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии