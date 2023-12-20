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Экс-доктор из Руанды приговорен к 24 годам за участие в геноциде народа тутси

Экс-доктор из Руанды приговорен к 24 годам за участие в геноциде народа тутси

commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0) Суд во Франции приговорил экс-врача из Руанды Состена Муньеману к 24 годам тюрьмы за участие в геноциде народа тутси в 1994 году, об этом сообщает агентство France-Presse.

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