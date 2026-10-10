"От Кременчугской ГЭС решили избавиться целиком": Украина умоляет о перемирии. Теперь всё зависит от решения Путина. СВОдки с фронта

Сделан первый шаг на пути погружения Украины в темноту. Хватит ли ракет у России довести начатое до конца? В Киеве делают ставку на резкую эскалацию.
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