В Тверской области водитель сбил мужчину и скрылся

В субботу, 23 декабря, в Тверской области произошла авария, в которой погиб пешеход. В вечернее время суток на 22 километре автодороги Ильино-Буйлово-Киверичи в Рамешковском районе неустановленный водитель сбил 32-летнего мужчину, находившегося на краю проезжей части, после чего скрылся.