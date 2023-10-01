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Моравецкий призвал Зеленского не забывать о благодарности Польше

Моравецкий призвал Зеленского не забывать о благодарности Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о том, что Польша приютила несколько миллионов украинцев и учитывать, что Германия всегда будет пытаться наладить отношения с Россией.

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