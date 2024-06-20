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Realme GT6 появился на AliExpress со скидкой еще до официального анонса

Realme GT6 появился на AliExpress со скидкой еще до официального анонса

Сегодня, 20 июня, на мировом рынке ожидается официальная презентация нового смартфона Realme GT6, но компания решила нарушить традицию и досрочно запустила продажу устройства на AliExpress.

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